Volta à elite pode salvar o Grêmio A volta à Série A do Campeonato Brasileiro pode se tornar a salvação do Grêmio. Afundado numa dívida próxima de R$ 130 milhões, o clube gaúcho conta com aumento da verba da televisão, de R$ 750 mil na segunda, para R$ 1,5 milhão por mês na primeira divisão. O presidente Paulo Odone Ribeiro, que chegou a admitir que o clube não teria futuro se continuasse na Série B, pode contar também com a contribuição financeira da torcida. Reanimados com a perspectiva de ver bons jogos no Olímpico, os gremistas tendem a aderir à campanha de aumento do quadro social e a comprar as cartelas da Grêmio Mania, um plano de sorteio de prêmios, lançado em novembro, para arrecadar fundos para o clube. Diante de seus problemas financeiros, o Grêmio terá de montar um time bom para não ficar ameaçado de cair de novo, e barato para não gastar o que não tem, em 2006. O maior problema será substituir Anderson e Ricardinho, os dois melhores jogadores de 2005 no Olímpico. O primeiro é a maior promessa surgida no Grêmio desde que Ronaldinho Gaúcho começou a jogar entre os titulares, em 1997. Sua transferência para a Europa é tida como certa. O segundo é jogador vinculado ao Palmeiras e deve voltar para São Paulo com as credenciais de ter sido o jogador que acertou o ataque tricolor e garantiu boa parte das vitórias que levaram o time às finais da Série B. É provável que a missão de reforçar o time seja confiada a Mano Menezes. Com a classificação para a Série A, o técnico realizou seu sonho de entrar para a história do Grêmio. Ele chegou em abril e pegou um time fraco, que havia sido montado às pressas e sem custos, só com jogadores formados no Olímpico ou cujas transferências não custassem nada. Estreou no primeiro jogo da Série B, perdendo para o Gama por 2 a 1, em abril. Nos primeiros meses de trabalho, Mano Menezes saiu à procura de reforços que pudessem agregar técnica e experiência ao time. Chegaram o zagueiro Pereira, o volante Sandro e o atacante Ricardinho e o Grêmio começou a vencer. Observador atento, o treinador já fez sucesso no 15 de Novembro, de Campo Bom, e no Caxias, montando times com jogadores recrutados no interior de Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Grêmio terá de repetir a fórmula, sabendo que agora seu trabalho ganhou dimensão nacional. É a segunda vez em sua história que o Grêmio consegue voltar à Série A do Campeonato Brasileiro depois de passar apenas um ano no purgatório da Série B. Neste ano, porém, a classificação não deixou manchas. Em 1992, o tricolor gaúcho foi beneficiado por um regulamento que classificava 12 times, feito sob medida para beneficiá-lo. Agora passou por uma porta estreita que só dava vaga aos dois melhores da competição.