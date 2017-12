Volta à Vila, um teste para o Santos Três dias sob o comando de Serginho Chulapa foram suficientes para mudança radical no astral dos jogadores do Santos e agora o grupo espera aproveitar esse entusiasmo para reencontrar o caminho da vitória. Há seis jogos o time não vence, um recorde inédito do clube na competição nacional e a partida contra o Botafogo vai marcar o reencontro do time com os torcedores, já que o estádio ficou interditado nos últimos três jogos de mando santista. O zagueiro Luís Alberto admite que o presidente Marcelo Teixeira pediu que o time vencesse as duas últimas partidas para encerrar da melhor forma possível a participação no Brasileiro. "Ele havia pedido isso quando faltavam cinco rodadas, mas não conseguimos os resultados". Ele entende que o fato de o jogo ser na Vila Belmiro representa uma motivação a mais: "falamos antes da partida que precisamos vencer e isso a gente não tem conseguido, quando chega na hora do jogo não acontece isso que a gente fala. Vamos ver se desta vez possamos mudar isso.? O comportamento da torcida é uma incógnita depois de toda a crise vivida pelo clube nos últimos jogos e que culminou com a saída de Nelsinho Baptista, o terceiro técnico da temporada. "Já foi vista a invasão do CT depois da derrota para o Corinthians e teve uma manifestação muito grande no jogo contra o Inter, em São Caetano. Temos de estar preparados para tudo: vaias ou aplausos". Independente de todos os problemas, Luís Alberto acha que é hora de apagar tudo isso. "Não sei se o problema era Nelsinho, mas temos de dar a resposta nesse jogo de domingo", disse ele, procurando desmentir que o grupo tenha feito corpo mole para derrubar o treinador. "Quando entramos em campo, procuramos fazer o melhor, ninguém faz corpo mole para derrubar técnico". RICARDINHO - O meia Ricardinho não vai jogar domingo contra o Botafogo por ter levado o terceiro cartão amarelo, mas revela preocupação com seu futuro: o contrato vence no final de dezembro e o Santos já teve uma conversa com seu pai para tratar de uma possível renovação. "A situação está indefinida, nada foi resolvido", disse ele, comentando que esse encontro com a diretoria do Santos ocorreu há mais de 50 dias. "Nesse tempo, ninguém em meu nome conversou com nenhuma outra equipe no Brasil a não ser o Santos". Se isso acontece em relação aos times brasileiros, admite que foi procurado por clubes estrangeiros, mas também não definiu nada. "Infelizmente, estou numa situação em que, por causa dessa indefinição, tenho de conviver com especulações todos os dias". Para Ricardinho, enquanto sua situação não se define, vai procurar terminar bem a temporada. Ricardinho não descarta a possibilidade de permanecer na Vila Belmiro porque não é só a questão financeira que importa. "Tem a questão da adaptação à cidade, com a tranqüilidade de Santos e a qualidade de vida que minha família tem aqui".