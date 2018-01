Volta ao Palmeiras anima Marcos Marcos está de volta. Depois de oito meses afastado do time por contusão na mão esquerda, o goleiro pentacampeão do mundo voltou a defender o Palmeiras nesta quarta-feira, na vitória sobre o Paulista, por 3 a 1, no Palestra Itália. Foram poucas defesas, mas algumas importantes, como a que fez aos 45 minutos do segundo tempo, na bola chutada por Ricardinho. No gol do Paulista, Marcos deixou a bola escapar após um forte chute de Amaral. Reconheceu a dificuldade, sobretudo porque a bola estava molhada. Mas, no geral, aprovou sua volta aos gramados. "Estou feliz porque foi uma boa partida. Entrei como se fosse um jogador normal, que tenta um lugar no time. A vitória e a boa atuação me fizeram querer treinar mais e mais e agora disputar sim uma vaga no time", afirmou Marcos, após a tradicional reza debaixo das traves que ele faz todo jogo. Marcos parece um jogador mais maduro. De fala mais mansa, ele comentou a atuação do Palmeiras pausadamente, com a preocupação de não se esquecer de nada. Chamou a atenção para a necessidade de o time seguir atuando com humildade e disposição. "Temos de continuar correndo muito em campo para que uma derrota não mude todo esse começo", disse o goleiro.