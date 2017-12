Volta com gol deixa Ronaldo otimista Foi com o pé direito. Um gol, 35 minutos em campo, aplausos de mais de 20 mil torcedores e nenhuma dor no joelho operado. A volta de Ronaldo ao futebol neste domingo foi melhor até que suas próprias previsões, marcada pelo passeio da Internazionale de Milão sobre o campeão nigeriano Enyimba Aba, com a vitória folgada por 7 a 0. O brasileiro reencontrou as redes aos 23 minutos do primeiro tempo, com um toque de direita, a mesma perna que o deixou afastado dos gramados por mais de 16 meses e que ameaçava interromper uma das carreiras mais brilhantes do futebol mundial. Feliz com o retorno, o atacante duas vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa resumiu sua participação no amistoso da Inter, que serviu de preparativo para a estréia no Campeonato Italiano: "Estou em boa forma e com um joelho novo. Espero trabalhar duro para reaparecer oficialmente o mais rápido possível". Ronaldo não quis precisar o que significava esse "o mais rápido", apesar de ter até falado em seleção brasileira. Ronaldo contou ao canal de televisão italiano RAI-2 que considera possível regressar já na partida entre Argentina e Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, dia 05 de setembro. "Mas essa é uma decisão que só cabe ao técnico Scolari tomar", despistou. Se Ronaldo foi o mais aplaudido, entretanto foi outro o grande nome do jogo no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão: Christian Vieri, com quatro gols. O gol de Ronaldo foi feito quando seu time já vencia por 1 a 0 - Vieri, de cabeça, em uma bola lançada pelo próprio brasileiro abriu o placar, aos 19. Quatro minutos depois foi a vez de Ronaldo ampliar. Pouco depois, aos 35, ele acabou dando lugar a Nicola Ventola. Vieri faria outro gol aos 41. A goleada se confirmou na etapa final: Vieri anotou duas vezes, aos nove e aos 12, este último de pênalti. O também brasileiro Adriano, ex-Flamengo, deixou sua marca de artilheiro aos 25, com Ventola fechando o placar aos 39. O amistoso que rendeu dinheiro para o combate à pobreza na África e no Brasil (o Criança Esperança, da Globo, foi o beneficiado), serviu para que a Internazionale testasse seu poder para o Italiano. Foram só duas as ausências, o defensor colombiano Iván Córdoba e o meio-campista argentino Andrés Guglielminpietro. Entre as novidades para a temporada 2001/2202, a Inter apresentou o argentino Nelson Vivas, os volantes turcos Buruk Okan e Belozoglu Emre, o português Sergio Conceição, além do goleiro Francesco Toldo e do atacante brasileiro Adriano.