Volta da violência no futebol choca britânicos

A violência na partida de terça-feira entre o West Ham e Millwall, no leste de Londres, foi considerada "uma desgraça para o futebol" pelo secretário do Esporte britânico, Gerry Sutcliffe. As brigas envolvendo centenas de torcedores no jogo estão sendo investigadas pela polícia.

Um homem de 44 anos está em situação estável depois de ser esfaqueado no peito. Segundo a polícia, 13 pessoas foram presas no incidente. "Nós fizemos um enorme progresso em relação ao hooliganismo neste país e não vamos tolerar uma volta à era negra dos anos 80", disse Sutcliffe.

RIVALIDADE ANTIGA

A rivalidade entre os torcedores do West Ham e do Millwall já dura décadas, mas agora a Football Federation, a Federação de Futebol da Inglaterra, disse que pretende proibir qualquer pessoa envolvida na confusão de frequentar estádios pelo resto da vida.

O campo foi invadido três vezes durante a partida, que foi vencida pelo West Ham por 3 a 1. Cerca de 200 policiais da tropa de choque e outros 20 da polícia montada estavam em volta do estádio após o jogo para conter os confrontos.

Um bar disse que teve as janelas quebradas enquanto as brigas se arrastavam por quase um quilômetro ao redor do estádio. Torcedores também lançaram garrafas e latas contra os policiais.

Em uma declaração à imprensa, o clube West Ham disse que vai investigar a fundo essa "violência deplorável" e tomar ações sérias contra qualquer um envolvido.

