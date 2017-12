Volta de Alex é trunfo do Guarani O Guarani ganhou uma nova opção para enfrentar o São Caetano, quinta-feira, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a volta do ala-esquerdo Alex, que cumpriu suspensão automática na vitória de 3 a 2 sobre o Bahia. A sua escalação está confirmada pelo técnico Barbieri, que ainda não decidiu se aproveitará o jogador como ala, substituindo Gilson, ou no meio-de-campo, no lugar do experiente meia Marquinhos. Esta dúvida deve ser levada até momentos antes do jogo de quinta-feira, às 21h40, no estádio Brinco de Ouro. Gilson pode mesmo ser mantido na ala esquerda, uma vez que suportou bem o jogo após um mês afastado por seguidas contusões. "Cansei no final, tanto que pedi para sair. Mas estou pronto para jogar", garantiu o jogador. Por outro lado, Alex sabe que voltará ao time e não se importa qual função desempenhará. "Para mim, tanto na lateral como na meia o que importa é estar em campo", revelou. Barbieri acha que estas dúvidas "são boas, porque mostram que o elenco dispõe de bons jogadores".