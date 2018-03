Volta de Argel causa constrangimento Embora os jogadores do Palmeiras procurassem manter um discurso unânime de apoio à volta do zagueiro Argel, percebia-se nesta quinta-feira, na Academia, um certo constrangimento. "Nós sabemos que o Argel fez tudo isso para atingir o Marco Aurélio. Mas parte daquilo acabou envolvendo também os jogadores", afirmou o meia Alex. "O grande prejudicado de toda essa história foi ele (Argel) e espero que tenha aprendido com isso tudo." A lição que Argel tirou dessa situação foi simples. Ele garantiu que vai continuar sendo o mesmo de sempre dentro do campo, mas fora dele... "Aquele Argel brincalhão, que cumprimentava todo mundo, morreu!", assegurou o zagueiro. "Vou ser quente no campo e frio e calculista fora dele."