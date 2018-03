Volta de Del Piero é a novidade na Itália para Euro 2008

O retorno do atacante Alessandro Del Piero, da Juventus, é a grande surpresa da lista da Itália para a Eurocopa de 2008, de 7 a 28 dejunho na Áustria e na Suíça. Além dele, o também atacante Antonio Cassano, da Sampdoria, é surpresa. O técnico Roberto Donadoni ainda cortará um nome após o período de concentração, que começa neste sábado, 24, no centro de treinamento da seleção, em Florença. Apesar de Del Piero ter sido o artilheiro do Italiano, com 21 gols, sua presença é uma novidade. O atacante estava fora da seleção desde setembro de 2007, quando a Itália enfrentou a Ucrânia pelas Eliminatórias à Eurocopa. Após a partida, o jogador protagonizou uma polêmica com Donadoni por jogar numa posição fora do seu habitual, e pediu que não fosse mais chamado para atuar desta forma. Com isso, o atacante da Juventus não esteve presente desde então, mas suas atuações acabaram levando Donadoni a convocá-lo novamente. Outra surpresa é a presença de Cassano, emprestado pelo Real Madrid à Sampdoria e que teve grandes atuações pela equipe de Gênova. Como o jogador ainda tem dois anos de contrato com os espanhóis, a Sampdoria terá de pagar 5,5 milhões de euros se quiser ficar com ele em definitivo. A relação de atacantes conta ainda com Luca Toni, artilheiro do Alemão com 24 gols. A ausência é o veterano Filippo Inzaghi, do Milan. A Itália entregará a lista com 23 jogadores no próximo dia 28, e dois dias depois faz um amistoso com a Bélgica no estádio Artêmio Franchi de Florença. O grupo viaja em 2 de junho para a cidade austríaca de Baden, sede da concentração da seleção para a Eurocopa. CONFIRA A LISTA DE PRÉ-CONVOCADOS: Goleiros - Marco Amelia (Livorno/ITA), Gianluigi Buffon,(Juventus/ITA) e Francesco de Sanctis (Sevilla/ESP). Defensores - Andrea Barzagli (Palermo/ITA), Fabio Cannavaro (Real Madrid/ESP), Giorgio Chiellini (Juventus/ITA), Fabio Grosso (Lyon/FRA), Marco Materazzi (Inter/ITA), Christian Panucci(Roma/ITA) e Gianluca Zambrotta (Barcelona/ESP). Meio-campistas - Riccardo Montolivo (Fiorentina/ITA), Mauro Camoranesi (Juventus/ITA), Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo (Milan/ITA), Daniele de Rossi, Alberto Aquilani e Simone Perrotta (Roma/ITA). Atacantes - Marco Borriello (Genoa/ITA), Anotnio Cassano(Sampdoria/ITA), Alesandro Del Piero (Juventus/ITA), Antonio Di Natale e Fabio Quagliarella (Udinese/ITA) e Luca Toni (Bayern de Munique/ALE).