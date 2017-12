Volta de Edmundo e Felipe irrita Joel O técnico Joel Santana se irritou ao ser indagado sobre o retorno do atacante Edmundo, do Napoli, e do lateral-esquerdo Felipe, do Palmeiras, para o Vasco. Os jogadores, cujos passes pertencem ao time carioca, terão seus compromissos contratuais finalizados com os atuais clubes no próximo mês. "Não posso ficar trabalhando em cima de hipóteses. Como também não posso ficar falando de um jogador que está na Itália e de um outro que está no Palmeiras", afirmou o treinador, encerrando o assunto.