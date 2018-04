Volta de Felipão enche Portugal de confiança na Eurocopa

Basta um empate com a Finlândia, nesta quarta-feira, em Lisboa, para Portugal garantir a vaga na Eurocopa do ano que vem. Com 26 pontos, os portugueses estão em segundo lugar no Grupo A das Eliminatórias, com três pontos à frente dos finlandeses - com 27, a Polônia já está garantida. Veja também: Calendário / Resultados Neste jogo decisivo, Portugal contará com o retorno de Luiz Felipe Scolari ao banco de reservas. O técnico brasileiro havia sido suspenso por agredir o zagueiro Dragutinovic, durante o jogo contra a Sérvia, em setembro. A volta de Felipão enche a seleção portuguesa de confiança. Mas ele terá um importante desfalque: não poderá contar com o atacante Hugo Almeida, autor do gol de Portugal na vitória sobre a Armênia, sábado - o jogador sofreu lesão muscular na coxa direita. Desfalques ingleses Outra grande seleção que joga sua sorte na quarta-feira é a Inglaterra, que terá Darren Bent, do Tottenham, entre as opções de ataque do técnico Steven McClaren. Ele foi convocado para o lugar de Michael Owen, lesionado. Os ingleses estão no segundo lugar do Grupo E, com 23 pontos, e precisam vencer a líder e já classificada Croácia, em Londres, para conseguirem a classificação na Eurocopa. Além de Owen, a Inglaterra está desfalcada de Rooney, Terry e Ferdinand. O capitão Steven Gerrard, do Liverpool, disse nesta segunda-feira que essas ausências não podem ser sentidas pela equipe e garantiu que não faltará empenho de seus companheiros para a decisão de quarta.