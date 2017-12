Volta de Felipe dá confiança ao Flu O retorno do meia Felipe deu mais confiança ao Fluminense. Prova disso são as declarações dos jogadores um dia após a vitória de virada sobre o Vasco, por 3 a 2, em Volta Redonda. O atacante Leandro, por exemplo, notou como a presença do Felipe reorganiza o esquema-tático da equipe. "Quando o Felipe não entrou em campo, assumi a função de jogar mais recuado e ajudar na marcação. Com isso, fiquei um pouco longe do gol. Agora terei a chance de voltar ao ataque e posso ter mais oportunidades de marcar", declarou Leandro, que ainda não fez um gol no Campeonato Brasileiro. O atacante espera acabar com seu jejum particular no jogo deste domingo contra o Atlético-MG, no Mineirão. "Garanto que farei de tudo para comemorar o meu primeiro gol no campeonato", disse Leandro, para em seguida voltar a falar da importância de Felipe para o Fluminense. "Ele dá mais qualidade ao meio-campo e cria boas oportunidades de gols para os atacantes. É um excelente jogador".