Volta de Rivaldo divide Barcelona Há dois dias, torcedores, sócios e cartolagem do Barcelona discutem a possibilidade de repatriar Rivaldo. O meia campeão do mundo está desgastado no Milan, não se acerta com o técnico Carlo Ancelotti e seu aproveitamento, em uma temporada na Itália, foi bem abaixo do que se esperava. A saída honrosa seria o retorno ao clube catalão, que lhe deu passe livre, após a Copa de 2002, porque não estava nos planos de Louis Van Gaal, o treinador holandês convocado para tirar o time de crises seguidas. O panorama mudou nesse meio-tempo. Van Gaal fez muitas trapalhadas no Barça e não resistiu a uma série constrangedora de resultados ruins. Por isso, foi demitido e logo depois fez com que caísse também o presidente Joan Gaspart. A diretoria interina também não sobreviveu à eliminação na Liga dos Campeões e convocou eleições para junho. Há, no momento, oito candidatos que brigam pelo poder no segundo clube mais importante da Espanha. Parte deles vê com simpatia o regresso de Rivaldo, responsável por alguns episódios memoráveis. Outros, no entanto, consideram arriscado apostar em um atleta que passou dos 30 anos e que não tem sido nem sombra do astro de algum tempo atrás. O Milan já deu sinais claros de que abre mão de Rivaldo sem muita discussão. O vice-presidente Adriano Galliani faz jogo de cena, ao dizer que o brasileiro é imprescindível, mas acena com a possibilidade de deixá-lo ir embora, se isso o fizer feliz. O treinador Ancelotti desconversa, ao mesmo tempo em que não faz força alguma de mostrar simpatia por um jogador que rejeitou antes mesmo de ser apresentado. O Valencia seria alternativa, caso o Barcelona desista de negociações. Jogos - O Valencia, com 53 pontos, visita neste domingo o Santander, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Outras partidas: Alavés x Celta, Barcelona x Rayo Vallecano, Osasuna x Athletic Bilbao, La Coruña x Huelva, Betis x Espanyol. Valladolid x Atlético de Madrid e Villarreal x Malaga.