Volta de Rogério Ceni embala o São Paulo no Morumbi

A torcida que se habituou a gritar "o campeão voltou" antes, durante e depois de cada uma das últimas seis vitórias consecutivas do São Paulo terá nesta quarta-feira, a partir das 21h50 (ao vivo aqui no estadao.com.br e na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), contra o Fluminense, no Morumbi, motivo para redobrar o fôlego. Recuperado da fratura no tornozelo esquerdo, o grande ídolo são-paulino faz a sua estreia no Brasileirão: Rogério Ceni está de volta.

Veja também:

Para Ricardo Gomes, meta é somar pontos em todos os jogos