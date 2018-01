Volta de Romário ao Vasco empolga Joel O técnico Joel Santana festejou nesta terça-feira o retorno quase certo de Romário ao Vasco. Apesar de o jogador ainda não ter se pronunciado oficialmente sobre seu futuro, o treinador garantiu que o atacante fará parte do elenco em 2005. "Tive um início de conversa com o Romário ontem (segunda-feira), mas estava um clima muito festivo aqui, em São Januário, e não deu para falarmos muito", contou o técnico do Vasco. "O importante foi que ele chegou e se apresentou. No momento que o Romário vier treinar, montarei o time." Joel é um dos mais entusiasmados com o retorno de Romário ao Vasco. Destacou não estar preocupado com o dia em que o jogador irá aparecer no clube, porque a qualidade técnica dele é capaz de superar a falta de treinos. "Com o Romário as coisas são bem simples. Não tem mistério", disse Joel. "A única função dele é a de colocar a bola para dentro do gol." Na segunda-feira, Romário se reuniu com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, e acertou ?verbalmente? seu novo compromisso com a equipe carioca - ainda falta o anúncio oficial do acordo. A tendência é a de que o ele permaneça em São Januário por três meses e, depois desse período, iria atuar na liga norte-americana de futebol.