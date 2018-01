Volta de Romário é a atração do Vasco Em meio a uma crise fora de campo, a volta do atacante Romário ao Vasco é a grande atração da partida contra o Cabofriense, pela última e decisiva rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado, às 16h, em São Januário. Para garantir uma vaga na semifinal, os vascaínos precisam da vitória ou de qualquer outro resultado, desde que o Madureira não vença seu jogo contra o América. Romário não atua em jogos oficiais desde o dia 18 de janeiro, quando o Vasco sagrou-se campeão da Copa João Havelange. O jogador estava de férias, mas assegurou que durante este período não descuidou da forma física. O retorno do craque dará início a uma disputa acirrada pela artilharia da competição, que é liderada, atualmente, pelo atacante Edílson, do Flamengo, com cinco gols. Além de Romário, o técnico Joel Santana pode escalar mais dois campeões brasileiros que renovaram seu contrato com o Vasco: o lateral-direito Clébson e o volante Nasa. A expectativa fica pela renovação do meia Jorginho. Se ele não se acertar com o clube, Henrique continua na equipe. Joel lembrou aos jogadores, durante o treinamento desta sexta-feira, que o time precisa ganhar e fazer o maior número de gols para se classificar como primeiro do grupo B. Desta forma, a equipe não enfrentaria o Flamengo na próxima fase. Apesar de ter o mesmo número de pontos do Fluminense, nove, o Vasco está em desvantagem, por três gols, em seu saldo. "Não podemos esquecer que, antes dos gols, precisamos da vitória", afirmou o treinador. A crise no clube ganhou mais um capítulo, nesta sexta-feira, com a afirmação do meia Juninho Pernambucano de que não pretende mais atuar pelo Vasco. O atleta deseja transferir-se para outro clube, porque acredita que em São Januário, apesar de ser adorado pela torcida, não é valorizado. Joel lamentou a decisão do jogador, mas disse que irá respeitá-la. Apesar de não ter mais chances na competição, o Cabofriense está motivado, por causa das estréias de quatro reforços. Contratados ao Flamengo, o lateral- esquerdo Paulo Roberto, além dos zagueiros Braga e Herbert participarão da partida. Além deles, o atacante Edmílson foi escalado pelo treinador. O jogador atuava pelo Atlético-MG e já enfrentou o Vasco algumas vezes.