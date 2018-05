Volta de Ronaldinho move Atlético-MG contra corintianos

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho é a principal novidade do Atlético-MG para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O jogador se recuperou de uma lesão e, de acordo com o técnico Paulo Autuori, vai "fazer todos os jogos" daqui para frente para voltar à boa forma.

Autuori diz que o time não priorizará a Libertadores e vai com tudo neste início de Brasileirão. "Queremos ser campeões dos dois torneios. Não é só discurso. Sabemos do envolvimento que tem a Libertadores, geralmente há uma prioridade. Mas não gosto disso. Até porque tem que haver respeito aos torcedores. A melhor maneira de mostrar nosso interesse é usar o melhor que temos", analisou o comandante.

Atual campeão sul-americano, o Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Libertadores e fará o primeiro jogo do mata-mata na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia.