Volta de Ronaldo é adiada de novo Ainda não será neste sábado que o atacante Ronaldo volta ao time da Inter de Milão. O técnico Héctor Cuper anunciou nesta sexta-feira que o jogador não foi relacionado para a partida de amanhã contra a Juventus, em Turim. O jogador garantiu não estar decepcionado. ?A decisão foi tomada em conjunto, entre Cuper e eu. Não se trata de nenhuma surpresa e não há nenhuma novidade nisso. Continuo trabalhando para voltar, mas devo fazer isso apenas quando estiver no melhor de minha condição física?, disse o jogador. ?E isso, eu não sei quando será?, acrescentou. Ronaldo sofreu uma lesão muscular em setembro, na partida contra o Brasov pela Copa da UEFA - em seu segundo jogo depois de 17 meses em recuperação de duas cirurgias no joelho. A expectativa que pudesse estar de volta já neste sábado cresceu depois que o jogador passou a participar normalmente dos treinamentos da equipe para o clássico contra a Juve. A volta fica adiada agora para a próxima terça-feira, quando a Inter enfrenta o Cracovia, na partida de volta da UEFA. No jogo de ida, em Trieste, a equipe italiana venceu por 2 a 0.