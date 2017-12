Volta de Tuta é esperança do Coritiba Sem muitas pretensões neste campeonato, embora ainda haja a esperança de conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, o Coritiba, com 51 pontos, terá novamente o atacante Tuta como titular no jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Figueirense, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Depois da reclamação do presidente do clube, Giovani Gionédis, que o criticou por errar a cobrança de um pênalti na partida contra o Vasco, o jogador ficou no banco contra o Paysandu. "Em 12 anos de carreira, já vi de tudo e estou vendo mais uma", disse o jogador a um jornal de Curitiba na quinta-feira. Na sexta-feira, ele treinou como titular. Além disso, o técnico Antônio Lopes mudará o esquema tático do time. Nas duas últimas partidas, o Coritiba apresentou-se melhor jogando com três zagueiros, mas o técnico volta ao esquema antigo, alegando que dá mais consistência ao sistema de marcação do time. Assim Alexandre, que ganharia uma oportunidade, continua no banco de reservas. O volante Ataliba retorna ao time, após cumprir suspensão, assim como o goleiro Fernando. Na lateral-direita, Lopes optou por Jucemar, deixando Rafinha na reserva.