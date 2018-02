Volta de Valdivia deixa o Palmeiras animado para clássico O meia Valdivia, que não participou das três ultimas partidas do Palmeiras por estar defendendo a seleção chilena, será a grande novidade do time no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. Notícia que deixa o técnico Caio Júnior animado. ?O Valdivia está bem, conversamos e ele sabe que vai jogar", disse Caio Júnior. ?Ele sofreu uma contusão, mas já se recuperou. Está um pouco cansado, mas vai para o jogo.? O atacante William deve deixar o time para a entrada de Valdivia. Mas Caio Júnior revelou que também pode tirar o meia Michael para colocar o chileno entre os titulares. Na tentativa de esconder a escalação, Caio Júnior até admitiu a possibilidade de deixar Edmundo no banco. ?Eu posso pensar numa escalação diferente, sem tirar o Michael nem o William?, comentou o treinador. ?Não podemos correr o risco de perder o Edmundo de jeito nenhum.?