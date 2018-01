Volta de Vampeta deve atrasar mais A volta de Vampeta ao meio-de-campo do Corinthians, prevista pelo próprio jogador para o próximo dia 2, contra o Santos, na Vila - ele brincou que queria ?comer peixe? -, talvez possa atrasar. Nesta sexta-feira, Vampeta já não mostrava tanto otimismo. "Otimista eu estou", corrige o volante. "Eu disse que esperava voltar contra o Santos e esse ainda é o meu desejo. Mas nem sempre as coisas acontecem como queremos. Se fosse assim, nem chegaria a sofrer a lesão no joelho." Quem mais aguarda a volta de Vampeta é o técnico Juninho. "A volta dele seria um grande reforço técnico e emocional. O Vampeta é um jogador com história dentro e fora do Corinthians. Só sua presença em campo já seria importante." Vampeta voltou a participar do coletivo de segunda-feira. Antes disso, seu primeiro treinamento com bola havia sido no ?rachão? de sábado passado. Fora de campo, porém, o volante já está participando coletivamente. Ele tem conversado muito com os mais jovens. "Tenho procurado mostrar a eles o quanto é bom jogar no Corinthians."