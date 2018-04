Volta de William é a arma do Avaí para vencer o Barueri O atacante William será a principal novidade no time do Avaí, que neste domingo, às 16 horas, joga diante do Barueri, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em tratamento de uma lesão muscular, ele foi desfalque nas últimas três partidas que terminaram com derrotas para a equipe catarinense.