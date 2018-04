Volta de Willians deixa Andrade em dúvida no Flamengo O técnico Andrade tem uma decisão a tomar para a partida de domingo, contra o Coritiba, no Maracanã: repetir o esquema tático na vitória sobre o Sport ou optar por um sistema mais cauteloso. O motivo é a ausência do meia Zé Roberto, suspenso, e o retorno do volante Willians, que cumpriu suspensão contra os pernambucanos.