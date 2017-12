Volta de Zidane esgota ingressos O anúncio de que Zinedine Zidane voltará à seleção francesa teve um efeito imediato nas bilheterias da partida que a França disputará contra a Costa do Marfim no dia 17 de agosto. Logo depois da divulgação da informação, foram vendidas dez mil entradas. A partida França-Costa do Marfim não tinha provocado muita animação, e mais da metade das entradas estava encalhada nas bilheterias. Quando Zidane anunciou seu retorno à seleção, a venda disparou e só na quinta-feira, foram vendidas as últimas entradas. Em entrevista ao diário L´Equipe, o craque afirmou que pretende disputar o Mundial de 2006, se a França se classificar. Há um ano, o jogador, de 33 anos, anunciou que não vestiria mais a camisa da seleção francesa. Na última quarta-feira, ele recuou e anunciou o retorno.