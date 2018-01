Volta e Americano prontos para a final As delegações de Americano e Volta Redonda já estão no Maracanã para a decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, neste domingo, a partir das 16 horas. A "festa do interior" - como foi apelidado o confronto dos times de Campos, que fica a 278 quilômetros da capital, e da cidade Sul Fluminense, 129 quilômetros - transcorre sem violência entre as torcidas. Irreverente, o atacante Túlio, do Volta Redonda, optou pelas brincadeiras para descontrair o ambiente. "É a nossa hora e só podemos pensar em ganhar. Não temos que ter medo de nada nem de ninguém. Somos o Volta Redonda", disse o jogador na chegada ao Macaranã. A previsão é de que o Maracanã receba 45 mil torcedores. O Volta Redonda deverá contar com um apoio maior de sua torcida, que chegou ao Rio em um comboio de 300 veículos escoltados pela Polícia Militar. Já o Americano armou uma comitiva um pouco menor.