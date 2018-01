Volta Redonda afasta Humberto O presidente do Volta Redonda, Rogério Loureiro, informou nesta terça-feira que o atacante Humberto está afastado definitivamente do clube. O jogador não viaja com a equipe para a cidade vizinha de Vassouras, onde a delegação ficará concentrada até domingo. Na semana passada, Humberto havia sido afastado do Volta Redonda por ter feito declarações contra o técnico da equipe Dário Lourenço. Agora, o presidente do clube se reuniu com o jogador e tomou a decisão de mantê-lo longe dos demais atletas. "Como o Humberto já não participou dos treinamentos da semana passada, optamos por preservá-lo. Até porque, ele não teria condições físicas de acompanhar os demais atletas", contou o presidente do Volta Redonda. "Mas, se formos campeões no domingo, ele estará no Maracanã para dar a volta olímpica, porque é merecedor."