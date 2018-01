Volta Redonda assume liderança no Rio No outro confronto da rodada do Campeonato Carioca disputado neste sábado, o Volta Redonda venceu o América por 2 a 0, no Estádio Édson Passos, em Mesquita (RJ). Com esta vitória o Volta Redonda assumiu a liderança, pelo menos até a rodada deste domingo, do Grupo B, com 7 pontos.