Volta Redonda de novo nas semifinais Com quatro gols do atacante Túlio, que lidera a artilharia do Carioca com um total de 11 gols, o Volta Redonda venceu o Olaria, por 5 a 3, neste domingo à tarde e, beneficiado pelo empate entre Vasco e Flamengo, por 2 a 2, se classificou antecipadamente à semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. O time campeão do primeiro turno se isolou na liderança do grupo A, com 13 pontos, seguido por Botafogo, dez, Portuguesa, nove, e Vasco, oito. Os três times decidirão na última rodada, na quarta-feira, a vaga restante da chave. Já a última vaga no Grupo B, a primeira foi assegurada pelo Fluminense, que venceu o Friburguense, por 5 a 2, neste domingo à tarde, e tem 12 pontos na primeira colocação, será disputada por Flamengo, oito pontos e Cabofriense, seis. E a vitória do Cabofriense, por 1 a 0, sobre o América, adiou a decisão sobre qual será o único time rebaixado para a Série B do Carioca. O América tem no total geral da tabela de classificação nove pontos, enquanto o Olaria totalizou seis. A última rodada do Campeonato Carioca, na quarta-feira, terá os seguintes confrontos: Olaria x Vasco, América x Flamengo, Fluminense x Volta Redonda, Botafogo e Cabofriense, Americano x Friburguense, e Portuguesa x Madureira.