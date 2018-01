Volta Redonda derrota o Vasco: 4 a 3 Com muitas falhas da zaga, o Vasco perdeu, neste domingo, para o Volta Redonda, por 4 a 3, em Resende, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O resultado praticamente garante o Volta Redonda no octogonal decisivo da competição. Somente os quatro melhores times entre os pequenos garantem a vaga. Os grandes já estão classificados. O Vasco começou pressionando e logo aos sete minutos o atacante Léo Macaé tocou para o lateral-esquerdo Jorginho, que recebeu dentro da área e abriu o placar. Aos 15 minutos, o meia Ramon cobrou uma falta e marcou o segundo gol vascaíno. Com a vantagem, o Vasco diminuiu o ritmo e o Volta Redonda iniciou uma reação. Aos 34 minutos, o atacante Rogers aproveitou uma falha da zaga vascaína e, de cabeça, marcou o primeiro gol. Nos descontos do primeiro tempo, o atacante Humberto cobrou um escanteio, o zagueiro Leonardo Valença cortou de cabeça e o meia Aílton aproveitou a sobra chutando de primeira, empatando a partida. No segundo tempo, o Volta Redonda virou o placar logo aos quatro minutos. Rogers cruzou, a zaga do Vasco falhou mais uma vez e Camacho aproveitou, de cabeça, desempatando o jogo. Aos 15 minutos, o atacante Euller recebeu na entrada da área, chutou forte e Lugão aceitou. Aos 26, o zagueiro Júlio César aproveitou nova falha da zaga vascaína e cabeceou desempatando a partida.