Volta Redonda deve ter desmanche Embora o assunto não seja comentado abertamente por jogadores, dirigentes e comissão técnica do Volta Redonda, a equipe da Cidade do Aço deve sofrer um desmanche depois da decisão do Campeonato Carioca, sendo ou não campeão estadual. Clubes da elite do futebol brasileiro já se mostraram interessados nos principais jogadores da equipe do técnico Dário Lourenço. O goleiro Lugão tem proposta do Fluminense. O lateral-direito Schneider faz parte dos planos de reforços do Flamengo. O meia Gláuber disse ter acertado contrato com um clube da Série A do Brasileiro, mas não quis relevar seu destino após o término do Carioca. Túlio "Maravilha", artilheiro da competição, com 11 gols, foi sondado por dirigentes do Fortaleza. Esse clima de despedida, segundo o goleiro Lugão, em nada afetará o desempenho dos jogadores na primeira partida da final do Carioca, contra o Fluminense, no Maracanã. "Fico feliz com a proposta tricolor, mas só depois da decisão do Estadual do Rio vou saber o meu caminho até o fim da temporada. Estou focado nos dois jogos da final, que são os mais importantes da minha vida", declarou Lugão, que vestiu a camisa do Flamengo em 2004 e nem sequer teve uma oportunidade. O goleiro do Volta Redonda pediu ontem "atenção especial" ao poderio ofensivo do Fluminense. Ele acha que os atacantes Tuta e Leandro merecem ser "vigiados de perto". "Nossa defesa é bem entrosada, mas todo cuidado é pouco contra o ataque tricolor". Treino - No coletivo realizado nesta sexta-feira, em Vassouras, cidade vizinha a Volta Redonda, os titulares derrotaram os reservas por 5 a 2. O treinador Dário Lourenço disse que talvez escale neste sábado a equipe no esquema-tático 3-5-2 em vez do tradicional 4-4-2, no último treino antes do primeiro confronto contra o Fluminense.