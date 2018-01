Volta Redonda e Cabofriense fazem semifinal da Taça Rio Sem ser consideradas ?zebras?, Volta Redonda e Cabofriense fazem nesta quinta-feira a segunda semifinal da Taça Rio, às 20h30, no Estádio do Maracanã. Ambas as equipes, apesar de não possuírem a tradição dos grandes, nos últimos anos têm sido constantes nas etapas finais do Estadual do Rio. Pelo terceiro ano consecutivo, a Cabofriense chegou a uma semifinal de um dos turnos do torneio. Mas, desta vez, os jogadores garantiram que não vão deixar escapar a vaga à final, como aconteceu nas edições anteriores. Até para dificultar o Volta Redonda, o técnico da Cabofriense, Waldemar Lemos, que assumiu o grupo durante a competição, não revelou a escalação do time. O provável é não haver muitas modificações entre os titulares que venceram o Vasco, no domingo, e asseguraram a passagem à fase decisiva. A única ausência confirmada é o meia Marcelinho, suspenso. Jardel e Esquerdinha brigam pela vaga. ?O que posso adiantar é que vamos manter nossa maneira de jogar, sempre buscando a vitória. Precisaremos nos superar se quisermos conquistar essa classificação?, disse o treinador?, destacou Lemos. Na fase classificatória, a Cabofriense derrotou o Volta Redonda, por 3 a 1. Além de devolver a derrota para a Cabofriense, o desejo no Volta Redonda é repetir o feito de 2005, quando o clube venceu a Taça Guanabara e pôde disputar a final do Estadual contra o Fluminense. Neste segundo turno, as esperanças de gol do time estão depositadas no atacante Fábio. ?Todos no elenco tem um objetivo em comum, que é a conquista do título estadual. Marquei um gol na final contra o Fluminense, em 2005, mas infelizmente sofremos outro nos acréscimos e perdemos o título. A sensação de marcar um gol em uma decisão, no Maracanã, é indescritível?, destacou Fábio, atual artilheiro do Volta Redonda, com seis gols. ?Falta muito chão, mas se superarmos a Cabofriense, nosso time vai brigar de igual para igual com qualquer um dos grandes.? O técnico Dário Lourenço não teve problemas para escalar o Volta Redonda. O treinador poderá contar com todos os titulares, inclusive, com o lateral-esquerdo Hamilton, recuperado de contusão. VOLTA REDONDA x CABOFRIENSE Volta Redonda - Sandro; Thiago Boiadeiro, Alemão, Ailson e Hamilton; Léo, Alexandre, Adriano Felício e Glauber; Creedence e Fábio. Técnico: Dário Lourenço. Cabofriense - Gatti; Oziel, Cleberson, Everton e Júlio César; Marcão, Marcos Marins, Ruy e Jardel (Esquerdinha); William e Zé Carlos. Técnico: Waldemar Lemos. Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca. Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).