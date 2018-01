Volta Redonda é o campeão no Rio Na "festa do interior", o Volta Redonda conquistou o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Americano na disputa por pênaltis, por 3 a 2, após empate por 0 a 0 no tempo normal, neste domingo, no Maracanã. Com essa vitória, a equipe já garantiu sua presença na decisão do Estadual e, se ganhar também o segundo turno, será automaticamente a campeã carioca de 2005. Apesar de não ter nenhum time grande do Rio na decisão, cerca de 35 mil torcedores foram ao Maracanã. E Americano e Volta Redonda correspoderam às expectativas, com um jogo cheio de emoção. Logo aos 10 minutos, o lateral-esquerdo Flavinho aproveitou um erro defensivo do Volta Redonda e, livre de marcação, chutou a bola na trave direita. Aos 36, o Americano teve outra boa chance, mas o goleiro Lugão defendeu a bola de Butti. O Volta Redonda também teve suas chances de gol. A melhor delas foi aos 29 minutos, em um chute pela esquerda da grande área, do meia Gláuber, defendido pelo goleiro Erivélton. No segundo tempo, o Volta Redonda foi melhor. Aos 19 minutos, chegou a marcar um gol, com Gláuber, mas o árbitro Luiz Antonio da Silva Santos errou e anulou o lance, marcando impedimento. Como o gol não saiu, a decisão do título foi para os pênaltis. Aí, goleiros Lugão e Erivélton defenderam 4 das 10 cobranças feitas. Mas o Volta Redonda levou a melhor e venceu o Americano por 3 a 2, com o gol decisivo de Elson.