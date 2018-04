Volta Redonda e Operário-PR vencem e dividem a liderança do Grupo B da Série C

Volta Redonda-RJ e Operário-PR venceram os seus jogos neste sábado e dividem a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Cada um tem seis pontos e prometem brigar por uma das quatro vagas na próxima fase. No Grupo A, o jogo mais esperado na abertura da terceira rodada terminou empatado entre Santa Cruz-PE e ABC-RN, que não saíram do 0 a 0.

Atuando diante de sua torcida, o Volta Redonda fez 3 a 2 sobre o Ypiranga, representante do Rio Grande do Sul. A surpresa ficou para o Operário, que foi até Juiz de Fora (MG) e ganhou do Tupi-MG pela contagem mínima.

Em Ribeirão Preto (SP), o Botafogo-SP esperava se isolar na liderança, mas ficou no empate sem gols com o Cuiabá-MT. Um resultado, em parte, valorizado porque atuou boa parte do jogo com um jogador a menos. Só que representou prejuízo na tabela de classificação, onde tem cinco pontos, em terceiro lugar. O clube de Cuiabá está em quinto, com quatro.

Na Arena Pernambuco, no Recife, Santa Cruz e ABC empataram sem gols em uma prévia do jogo que farão, nesta terça-feira, pela fase de classificação da Copa do Nordeste de 2019. Só que o duelo vai acontecer no estádio Frasqueirão, em Natal.

No Grupo A, o Santa Cruz tem cinco pontos, em segundo lugar, um atrás do Confiança-SE, enquanto que o ABC é o quarto com quatro.

Na Bahia, o Juazeirense-BA venceu o Remo-PA por 1 a 0, somando os seus primeiros pontos na competição. Ambos têm três pontos cada, respectivamente em sétimo e oitavo lugares.

Esta rodada vai ter quatro jogos neste domingo e um na segunda-feira. Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em dois turnos dentro de cada grupo, em um total de 18 jogos.

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Volta Redonda-RJ 3 x 2 Ypiranga-RS

Santa Cruz-PE 0 x 0 ABC-RN

Tupi-MG 0 x 1 Operário-PR

Botafogo-SP 0 x 0 Cuiabá-MT

Juazeirense-BA 1 x 0 Remo-PA

Domingo

- 16 horas

Joinville-SC x Bragantino-SP

- 17 horas

Globo-RN x Salgueiro-PE

Luverdense-MT x Tombense-MG

- 19 horas

Atlético-AC x Náutico-PE

Segunda-feira

- 21h15

Botafogo-PB x Confiança-SE