Volta Redonda goleia Santista na Série C Ainda não foi desta vez que a Portuguesa Santista conquistou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de perder por 2 a 0 na estréia em Nova Friburgo, contra o Friburguense, o time praiano voltou a campo na tarde desta terça-feira e conheceu sua segunda derrota. Jogando em casa, foi goleada pelo Volta Redonda por 4 a 0 e praticamente deu adeus à classificação à próxima fase da competição. Lanterna do Grupo 22, sem nenhum ponto ganho, precisa vencer seus dois próximos jogos contra os mesmos adversários, que lideram a chave, com quatro pontos. Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o time carioca, que entrou em campo com um time totalmente defensivo, voltou melhor e marcou quatro gols em 19 minutos com Bruno (2), Fábio e Anderson Luís.