Volta Redonda: jogadores vão para o Flu O técnico do Volta Redonda, Dário Lourenço, ficou revoltado hoje com a notícia de que o goleiro Lugão e o lateral-direito Schneider acertaram sua transferência após o Campeonato Carioca, para o Fluminense, adversário de domingo, pela decisão do Estadual. O treinador condenou a atitude do Tricolor, mas afirmou que o ambiente não será tumultuado, por causa da transação. "A ética no Brasil está ficando bem longe do que deve ser. O Fluminense não precisava fazer isso e poderia ter deixado para segunda-feira", protestou o técnico do Volta Redonda. "Não pegou bem essa notícia, mas conversei com o Lugão e ele me falou que não era verdade." Apesar da negativa do goleiro, o técnico do Volta Redonda afirmou ter sido informado por "outras fontes" que o negócio foi realizado. O empresário dos jogadores - que pertencem ao Nova Iguaçu - Jorge Moraes, confirmou ter sido procurado pelo coordenador de Futebol do Fluminense, Paulo Bhering, para concretizar a negociação. "Não vou negar que o Paulo Bhering nos procurou. Mas, não assinamos nada. Está tudo bem encaminhado", contou o empresário.