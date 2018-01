Volta Redonda quer 15 mil no Maracanã A diretoria do Volta Redonda e a prefeitura da cidade estão dispostos a levar 15 mil torcedores para a final da Taça Guanabara, domingo, no Maracanã, entre Volta Redonda e Americano. A idéia é montar uma enorme caravana, com mais de 300 ônibus. Empresas da cidade estão sendo procuradas pelo clube e autoridades do município para participarem de um ?mutirão?, cuja finalidade é ?bancar? as despesas com transporte. Nesta terça-feira o clube deve começar a cadastrar os torcedores que estão querendo viajar até o Rio para ver a decisão da Taça Guanabara. De acordo com cálculos de dirigentes do Volta Redonda, pelo menos 5 mil pessoas estiveram no Maracanã, domingo, para torcer pelo clube, no confronto com a Cabofriense. O atacante Túlio convocou os moradores de Volta Redonda a deixarem a cidade no domingo para defender uma causa nobre, nesta segunda-feira. ?Se vencermos a Taça Guanabara, vai ser o maior feito da cidade, depois da construção da Companhia Siderúrgica Nacional?, disse o artilheiro.