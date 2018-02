Volta Redonda se agita com Roger e Romário Sob a liderança de Roger e Romário, o Fluminense virou atração principal nesta sexta-feira em Volta Redonda. Com gritos, aplausos e cantorias, cerca de duas mil pessoas acompanharam o treino de reconhecimento no Estádio da Cidadania, que será palco do duelo entre o Tricolor e o Guarani, dia 12, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Gomes, como prometera antes do jogo com o Criciúma, no sábado passado, vai escalar o atacante Romário para reforçar o ataque contra o Guarani. Nesta sexta, o artilheiro participou "normalmente" do coletivo, marcou três gols, para delírio dos torcedores, e não voltou a sentir dores lombares. Recuperado de contusão, o volante Marcão elogiou as instalações do estádio. "É muito moderno, será um privilégio jogar aqui. O gramado é bom, bem cuidado e quase não tem buracos."