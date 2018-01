Volta Redonda vence Fluminense: 4 a 3 O Volta Redonda deu uma aula de futebol no Maracanã neste domingo e venceu o Fluminense de virada, por 4 a 3, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O título será decidido em novo encontro, no próximo domingo, e o time do interior do Estado pode alcançar a inédita conquista com um simples empate. O segundo jogo da final do Carioca também será realizado no Maracanã. E uma vitória do Fluminense por um gol de diferença levará a disputa para a cobrança de pênaltis. A última partida da competição parecia que não teria o menor apelo, tal a forma como o Fluminense iniciou o confronto deste domingo. Em cinco minutos, já vencia por 2 a 0. Desenhava-se uma goleada e, não fossem dois gols desperdiçados em seguida pelo atacante Tuta, o Tricolor poderia abrir uma vantagem praticamente irreversível. Na arquibancada, a torcida já comemorava o título e desdenhava do Volta Redonda. Em campo, os jogadores do Fluminense também não escondiam o excesso de confiança, que o técnico Abel Braga chamou depois de "desleixo". Logo após a saída de bola, Tuta sofreu falta perto da área e Preto Casagrande cobrou bem, a 1 minuto, abrindo o placar. Aos 5, Leandro chutou para a defesa parcial de Lugão. Na seqüência, Mário César tocou para o próprio gol: Flu 2 a 0. O Volta Redonda acusou o golpe, mas não demorou a se recompor. Aos poucos, passou a trocar passes com rapidez, envolvendo o Fluminense. Numa falha grosseira do zagueiro Igor, que não acompanhou o avanço em bloco de seus colegas do Fluminense para deixar os adversários em impedimento, Léo Guerra dominou a bola sem marcação, driblou o goleiro Kléber e diminuiu, aos 45 minutos de jogo. O Fluminense voltou do intervalo disposto a surpreender novamente no início. Durante 10 minutos, pressionou bastante, mas sem objetividade. O Volta Redonda buscava os contra-ataques. Num deles, Túlio se antecipou a Kléber e quase marcou: a bola bateu na trave. Pouco depois, Tuta teve outra chance para o Fluminense, mas não conseguiu completar a jogada. Muito bem no jogo, Túlio driblava, dava arrancadas e passes com perfeição. Um deles deixou Adriano Felício diante de Kléber. O meia do Volta Redonda deslocou o goleiro e empatou a partida. A torcida do Fluminense calou-se. No banco de reservas, o técnico do Fluminense, Abel Braga, levava as mãos à cabeça. Ele ficaria ainda mais nervoso quando Kléber, sem alternativa, e cometeu pênalti em Glauber. Túlio cobrou rasteiro e determinou a virada: 3 a 2 para o Volta Redonda. Faltavam 14 minutos para o fim do jogo e a ?zebra? do Carioca não recuou. Apostou sim em continuar tentando os contra-ataques, com aplicação tática e uma dedicação incomum. As duas equipes alternavam em oportunidades de gol. Aos 39, Schneider cobrou falta com violência, Kléber soltou a bola e Léo Guerra completou com precisão: 4 a 2. A goleada só não se concretizou porque Tuta, finalmente, conseguiu acertar. Com uma bela cabeçada aos 43 minutos, superou Lugão, fez o terceiro do Fluminense e voltou a esquentar a decisão do próximo domingo.