Volta Redonda vence time reserva do Flamengo pelo Carioca O time B do Flamengo foi derrotado neste domingo para o Volta Redonda por 2 a 1 em partida disputada na Cidade do Aço, pelo Campeonato Carioca. O time rubro-negro foi melhor e acabou prejudicado pela arbitragem, complacente com as jogadas violentas do time da casa. Agora, os visitantes se preparam para o confronto de quarta-feira, contra o Paraná, pela Taça Libertadores da América. O primeiro tempo foi equilibrado, com boas chances para ambas as equipes. O goleiro Bruno salvou um gol em cobrança de falta de Amaral e Toró desperdiçou oportunidade para o Flamengo, num lance em que obrigou Lázaro a fazer grande defesa. O árbitro Antônio Schneider já dava a impressão, nessa etapa, de que não estava muito disposto a punir os jogadores do Volta Redonda, que cometiam várias faltas e ainda reclamavam com gestos ostensivos. O atacante Robert foi um dos que mais bateram, mas recebeu apenas cartão amarelo. Foi o próprio Robert quem abriu o placar, quando resolveu, enfim, chutar a bola e não a perna dos adversários: era o início do segundo tempo e ele aproveitou finalização de Amaral, em que a bola bateu na trave; no rebote, completou para o gol. O Flamengo não se abalou e empatou, com bonito gol de Léo Medeiros, de falta. Quando o time rubro-negro pressionava para virar, o Volta Redonda recorreu ao antijogo e contou com a colaboração da arbitragem. No final, Robert sofreu pênalti e Hamilton cobrou bem, deslocando Bruno. VOLTA REDONDA 2 X 1 FLAMENGO Volta Redonda - Lázaro; Boiadeiro, Webber, Alemão e Léo; Hamílton, Fábio Duarte (Glauber), Adriano Felício e Amaral (Alexandre); Orlando (Fábio) e Robert. Técnico: Dário Lourenço. Flamengo - Bruno; Leandro Salino, Helder, Rodrigo Arroz e André (Gerson Magrão); Jaílton, Toró (Advaldo), Léo Medeiros e Léo Lima (William); Leonardo e Bruno Mezenga. Técnico: Ney Franco. Gols - Robert, aos 4, Léo Medeiros, aos 22, e Hamilton, aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro - Antônio Schneider. Cartões amarelos - Léo, Adriano Felício, Robert, Helder, Léo Medeiros e Léo Lima. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ.