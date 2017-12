'Voltar ao São Paulo era meu último sonho no futebol', afirma Lugano

O novo reforço do São Paulo, Diego Lugano, publicou um texto no Facebook na noite desta segunda-feira para comemorar o retorno ao time. O uruguaio destacou que voltar ao clube do Morumbi era o último sonho que ele tinha no futebol, já que nos três anos da sua primeira passagem, sentiu-se em casa e acolhido pela torcida, que o considera como ídolo até hoje.

"Eu estou viajando para São Paulo para cumprir o meu último sonho no futebol: jogar a última etapa da minha carreira no futebol no clube que eu devo quase tudo e onde eu sempre fui tratado como um filho da casa e eu me tornei um torcedor fanático", escreveu o jogador de 35 anos. O vínculo de Lugano com o São Paulo vale até junho do ano que vem.

O jogador veio do Cerro Porteño e desembarca na capital paulista na noite desta segunda-feira. A primeira passagem dele pelo São Paulo foi entre 2003 e 2006, quando deixou o Nacional, do Uruguai, para ser titular nas conquistas do Mundial de Clubes, da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista, em 2005. "13 anos atrás, viajei ao Brasil pela primeira vez, muitas coisas mudaram, mas a única coisa que não mudou é a emoção e a vontade de cumprir com as pessoas que confiam em mim", destacou Lugano.

O São Paulo ainda não confirmou qual será a data da apresentação do reforço, mas o zagueiro já é esperado nesta semana no CT da Barra Funda, onde o time faz pré-temporada. O técnico Edgardo bauza conta com o uruguaio como titular e capitão da equipe, que vai disputar a Libertadores.