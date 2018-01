'Quero ganhar a Libertadores', diz Tevez na volta ao Boca Juniors

Carlitos Tevez foi oficialmente apresentado nesta terça-feira no Boca Juniors. E, em sua terceira passagem pelo clube argentino, o atacante foi claro sobre o seu objetivo: conquistar a Copa Libertadores.

+ Tevez se junta à pré-temporada do Boca e confirma retorno: 'Nunca saí'

Hexacampeão da competição, o Boca Juniors não conquista a Libertadores desde 2007. O atacante de 33 anos, por sua vez, venceu o torneio em 2003, atuando pelo próprio clube argentino.

"Voltei porque quero ganhar a Copa Libertadores, como todos os torcedores. Já me resta pouco tempo no futebol e preciso aproveitar", comentou. "Quero aproveitar esses dois anos que firmei com o Boca porque são os últimos que me resta. Quero aproveitar meus companheiros e o futebol, e com alegria será muito mais fácil."

Depois de uma passagem apagada pelo Shanghai Shenhua, da China, onde chegou a ser criticado pela forma física, Tevez garantiu que tem condições de atuar em alto nível pelo Boca Juniors.

"Se vou jogar, é o técnico quem decidirá. Fisicamente estou muito bem, já estava me preparando. É uma decisão do técnico e estou preparado para quando ele precisar de mim", assegurou. "Tenho que falar dentro de campo, fora não tenho nada para dizer."

Em seu objetivo de conquistar a Libertadores, aliás, o ex-jogador do Corinthians terá um conhecido rival pela frente: o Palmeiras, que também está no Grupo 8. O Alianza Lima, do Peru, é o outro adversário já definido da chave.