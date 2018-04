Voo atrasa e Armero perde treino no Palmeiras

O voo do lateral-esquerdo Pablo Armero atrasou nesta quinta-feira e o colombiano foi dispensado por Muricy Ramalho do treino no Palmeiras - o jogador defendeu a seleção da Colômbia na quarta-feira, contra o Uruguai, em Montevidéu.

Por outro lado, os meias Cleiton Xavier e Diego Souza retornaram sem problemas de Salvador, onde estavam integrados com a seleção brasileira, e treinaram normalmente.

Nesta quinta-feira, Muricy Ramalho coordenou uma atividade específica para cada setor, enfatizando fundamentos e trabalhos técnicos. A equipe volta a treinar na tarde de sexta-feira, quando o técnico define os titulares que enfrentam o Vitória, domingo, em Salvador, às 16 horas.

Em separado, treinaram Maurício Ramos, Marquinhos e Lenny. O zagueiro volta a treinar com bola na próxima semana e deve estar à disposição contra o Cruzeiro, dia 23, no Mineirão.