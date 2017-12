Vôo atrasa e Boca pede para adiar final Problemas com o avião que leva a delegação do Boca Juniors ao Japão, no aeroporto de Los Angeles, fizeram com que a diretoria do clube argentino solicitasse nesta terça-feira à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o adiamento da final da Copa Intercontinental com o Milan, domingo, em Yokohama. O time argentino deixou a capital às 19 horas da segunda-feira (horário de Brasília) e chegou à cidade norte-americana depois de ter feito uma escala em São Paulo. Segundo a companhia aérea, ?defeitos técnicos? impedem o prosseguimento do vôo.