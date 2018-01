Voos atrasam e velório na Arena Condá só deve começar às 14 horas

Um atraso da decolagem dos voos que trazem os corpos das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, de Manaus para Chapecó, vai adiar em cerca de duas horas o início das homenagens na cidade catarinense, na manhã deste sábado. Os corpos serão velados em uma aguardada cerimônia na Arena Condá, estádio do time catarinense.

A previsão inicial era de que os três aviões C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) desembarcassem em Chapecó por volta das 8 horas deste sábado, vindos de Manaus. Porém, em razão do atraso, o primeiro avião só chegou ao aeroporto Serafin Enoss Bertaso por volta das 9h45.

#ForçaChape Neste momento, as aeronaves da FAB descolam-se para Chapecó, c/ previsão de pouso às 9h45 (⏰ Brasília) pic.twitter.com/zmKFWegPJe — ForçaAéreaBrasileira (@portalfab) 3 de dezembro de 2016

Com o atraso, as cerimônias também terá início com atraso, em relação à programação inicial. O evento na Arena Condá, que começaria ao meio-dia, agora só terá início às 14 horas. Os portões do estádio, que deveriam ser abertos às 7 horas, só foram liberados para a torcida às 7h30.

A FAB não explicou o motivo do atraso. Vindos de Medellín, os voos com os corpos de 50 vítimas do acidente na Colômbia fizeram uma escala programada em Manaus para reabastecer. A aterrissagem na Base Aérea de Manaus aconteceu por volta das 23h30 desta sexta-feira.

A previsão inicial da FAB era permanecer em Manaus por apenas duas horas, para "reabastecimento e desembaraço alfandegário". No entanto, os aviões ficaram quatro horas em solo amazonense. Neste período, os corpos foram homenageados por locais e por uma breve cerimônia com a presença do prefeito de Chapecó, Luciano Buligon.