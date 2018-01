Votação da lei que libera álcool nos estádios do Rio é adiada

O projeto de lei que libera a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do Rio de Janeiro, previsto inicialmente para ser votado na tarde desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do estado (Alerj), recebeu sete emendas de deputados e irá para apreciação novamente. A previsão é de que a votação ocorra ainda esta semana.

De autoria dos deputados Luiz Martins (PDT), Geraldo Pudim (PR) e Wanderson Nogueira (PSB), a proposta autoriza a venda e consumo de bebidas alcoólicas somente nos bares dos estádios, e não nas arquibancadas - semelhante ao que foi aprovado recentemente em Minas Gerais. O projeto original estabelece ainda que as bebidas destiladas não tenham teor alcoólico superior a 14%, e que a venda seja feita no máximo até o início do segundo tempo das partidas de futebol.

Um dos argumentos dos deputados que apresentaram o projeto é de que a comercialização acontece em muitos eventos, incluindo shows, em que não são registrados casos de violência - motivo apresentando à época da proibição da bebida. Nesta terça feira, segundo o portal de notícias G1, Wanderson Nogueira defendeu a lei em plenário alegando que "quem perde são os clubes, que estão em crise e deixam de arrecadar."