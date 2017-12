Vote no melhor jogador do Brasileiro Faltam apenas 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. E ainda nada está definido, desde o campeão até os clubes rebaixados. Mas o portal www.estadao.com.br quer saber quem é o grande destaque do torneio e pergunta aos seus leitores: Qual é o melhor jogador? A disputa promete ser apertada. Do líder Corinthians, os destaques são o meia Roger e o atacante argentino Carlitos Tevez. Outro estrangeiro que aparece na pesquisa é o sérvio Petkovic, do Fluminense, clube que também tem o lateral-direito Gabriel na lista dos indicados. Do Inter, que disputa o título com Corinthians e Fluminense, o destaque é o capitão Fernandão. Já o Goiás, quarto colocado do campeonato, coloca o lateral-direito Paulo Baier na disputa. Artilheiro do Brasileiro, com 21 gols, o atacante Robgol é o nome do Paysandu na disputa. E o seu concorrente direto, o também atacante Borges, que já fez 20 gols, representa o Paraná. Representando o Cruzeiro, o meia-atacante Kelly também está na eleição. Assim como o meia-atacante Lúcio, do Fortaleza, e o lateral-direito Cicinho, do São Paulo. As opções são estas. Agora, basta participar da enquente: Qual o melhor jogador do Campeonato Brasileiro?