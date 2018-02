Votoraty mantém caça à Ferroviária no Paulista A-3 CAMPINAS - Na caça à líder Ferroviária, 12 times entram em campo neste domingo para fechar a 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O Votoraty, vice-líder, com 24 pontos, vai enfrentar em casa o União Mogi, com 20 pontos, num dos principais jogos da manhã. O Olímpia, com 20 pontos, também na zona de classificados, tem um desafio fora de casa, diante da Santacruzense, com 14 pontos. O Linense, com 20 pontos, é favorito diante do Araçatuba, lanterna, com apenas quatro pontos. Em posições intermediárias, se enfrentam Primavera, com 12, e Flamengo, com 11. A Francana, com 10, recebe o São Carlos, com 18. Em Limeira, à tarde, em jogo isolado, o Independente, com 11, recepciona a Catanduvense, com 16. Os oito primeiros colocados vão seguir adiante na competição, enquanto os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão, em 2007. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 12.ª rodada Domingo 10h30 - Linense x Araçatuba 10h30 - Votoraty x União Mogi 11 h Primavera x Flamengo Francana x São Carlos Santacruzense x Olímpia 15 h - Independente x Catanduvense