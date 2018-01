Votoraty segue na cola da Ferroviária no Paulista A-3 O Votoraty continua na perseguição direta da líder Ferroviária, no Campeonato Paulista da Série A-3. Neste domingo, em casa, o time de Votorantim venceu o SEV, de Hortolândia, por 3 a 0, atingindo os 33 pontos, na vice-liderança, três a menos do que o time de Araraquara. Em situação complicada na tabela, o SEV é apenas o 16.º colocado, com 14 pontos, correndo riscos de rebaixamento. Em Mogi das Cruzes, União Mogi e XV de Piracicaba empataram por 0 a 0, em um jogo sem muitas emoções. O XV chegou aos 31, na terceira posição, enquanto o União Mogi tem 25, ocupando assim a 8.ª posição. Em outra partida com muitos gols, o Flamengo, de Guarulhos, foi até São Carlos e venceu o time da casa por 5 a 3, em jogo cheio de reviravoltas. O Flamengo esteve na frente por duas vezes, mas o São Carlos empatou e ainda virou para 3 a 2. Então, o rubro-negro (10.º, com 21 pontos) empatou e virou, no final do jogo. O São Carlos é o 11.º, com 20 pontos. Em Lins, o Linense deu um grande passo para conseguir a vaga, ao vencer o União Barbarense por 2 a 1. A equipe da casa chegou aos 27 pontos e assumiu a 4.ª colocação, quatro pontos a menos do que o XV de Piracicaba. Derrotado, o Barbarense é o 12.º, com 18 pontos. No jogo dos desesperados, o Primavera perdeu para a Mauaense, de virada, por 4 a 2. A equipe da casa manteve-se com 12 pontos, na 17.ª colocação. A Mauaense chegou aos 11, na 18.ª posição. Em Franca, a Francana ficou no empate contra o Catanduvense por 2 a 2, e não viu sua situação na tabela de classificação melhorar como esperava. A equipe de Franca ficou na 17.ªposição, com 12 pontos, enquanto o Catanduvense é o 7.º colocado, ainda com boas chances de ir à próxima fase, com 26 pontos.