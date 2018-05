'Vou defender a camisa do Corinthians até a morte', diz Balbuena

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo reforço do Corinthians, o zagueiro Fabian Balbuena confirmou que foi procurado pelo São Paulo depois que já tinha acertado a sua transferência para o Parque São Jorge. Quando recebeu a proposta do São Paulo, o paraguaio ainda não havia assinado contrato com o Corinthians e poderia voltar atrás da sua decisão, mas optou por recusar a oferta tricolor.

"Dei a minha palavra ao Corinthians e para mim isso é o que importa. A palavra de um homem tem de ter valor. Vou defender esta camisa até a morte", disse Balbuena.

O Corinthians pagou ao Libertad US$ 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) por Balbuena. O zagueiro assinou contrato até dezembro de 2018.

"É um grande desafio chegar ao Corinthians, que tem uma grande defesa. Vou tratar de jogar, treinar e fazer com que não sintam falta de um ou outro zagueiro quando houver necessidade de trocar. Minha missão é fazer um bom trabalho e retribuir a confiança", disse Balbuena.

O paraguaio treina no CT do Parque Ecológico desde a semana passada. Domingo, contra a Ferroviária, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, ele deve ficar no banco de reservas.