'Vou trabalhar para 2016 ser o meu ano', diz Marcos Vinícius

Marcos Vinícius foi um dos destaques do Cruzeiro ao final do ano passado é uma das esperanças do clube para 2016. Segundo o meia, todo o trabalho na pré-temporada vem sendo feito para que este seja o ''seu'' ano.

"Quando acabou o Campeonato Brasileiro fiquei mentalizando que 2016 tinha que ser meu ano, não só para mim, mas também para o Cruzeiro, um ano para títulos. Vou trabalhar bastante para isso acontecer. Sou um cara que trabalho forte, no dia a dia, para mostrar em campo que tenho personalidade e poder lidar bem com tudo isso que está acontecendo comigo. É trabalhar para aproveitar a oportunidade", comentou o jogador, em declarações reproduzidas neste domingo pelo site oficial do Cruzeiro.

Às vésperas da estreia oficial na temporada, Marcos Vinícius está entre os 11 titulares de Deivid e já deixou sua marca no amistoso contra o Rio Branco, que terminou 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quarta-feira.

"Foi uma pré-temporada boa, nos preparamos bem, fizemos trabalhos fortes. Deivid está passando confiança para mim nos treinamentos, é um cara que está sempre me orientando na marcação, para jogar solto, pediu para variar a posição, não jogar em uma posição fixa, para complicar a marcação adversária", explicou o meia.

"No treinamento ele estava pedindo para ter o mesmo comprometimento para atacar e defender. Somos jogadores rápidos e isso atrapalha para o adversário marcar", finalizou Marcos Vinícius.

A primeira partida oficial do Cruzeiro no ano acontece na próxima quarta-feira, pela rodada de abertura da Copa Sul-Minas-Rio. O time celeste encara o Criciúma, fora de casa.