Wada dá prazo para Fifa se enquadrar A Agência Mundial de Antidoping (Wada) divulgou nesta terça-feira que a FIFA tem até setembro para adotar seu código. Caso contrário, a entidade pode enfrentar graves conseqüências, como a proibição do torneio de futebol nos próximos Jogos Olímpicos. Apesar da Wada não ter poder para punir a Fifa, pode recomendar às associações desportivas e aos governos que façam isso. "Se as mudanças não forem adotadas em setembro, num Congresso da Fifa no Marrocos, a Wada será forçada a comunicar aos interessados, incluindo o Comitê Olímpico Internacional, que a Fifa não aceita o código", disse o diretor da Wada, Dick Pound. Já o presidente da Fifa, Joseph Blatter, discorda da Wada e afirma que a entidade adota medidas mais rigorosas do que as do código.